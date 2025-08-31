Sky, Capello: "Lucca? E' alto, ma col difensore dietro Lukaku è un armadio!"

Fabio Capello, ex allenatore e attualmente opinionista, dagli studi di Sky Sport ha parlato di Lorenzo Lucca: "E' bravo di testa, pure tecnicamente, ma non ha quella prestanza. Quando è marcato e tiene dietro il difensore, viene anticipato. Simile a Lukaku? Solo perché è alto, ma l'altro è un armadio. I pochi gol del Napoli dipendono anche da questo secondo me. Poi come gioco è tutto un po' soffocato dalla scelta del centrocampo".

