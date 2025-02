Di Lorenzo ammette: "Dal mercato grandi giocatori, ma uno mi ha impressionato"

Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha parlato a Dazn raccontando dell'emozione per il primo posto ritrovato, il rapporto con Conte e il sogno scudetto.

In più ha anche elogiato un nuovo acquisto: "McTominay ha avuto un grande impatto, sapevamo fosse forte, veniva dallo United e per giocare lì devi avere grande qualità. Mi ha sorpreso il suo impatto a Napoli ma parlerei di tutti quelli che sono arrivati. Anche chi gioca meno come Gilmour o altri giocatori nel gruppo sono importanti e sono stimati da tutti e aiutano la squadra in settimana per tenere alto il livello dell'allenamento".