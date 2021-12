Di Lorenzo: "Spalletti ci dà sicurezza, ma non abbiamo perso due volte perché non c'era..."

Giovanni Di Lorenzo, terzino del Napoli, nel corso della sua intervista a Radio Kiss Kiss Napoli si è soffermato anche sulle due partite saltate da Luciano Spalletti (contro Atalanta e Milan, due sconfitte su due) per squalifica: "Avere il mister in panchina dà una spinta in più, maggiori sicurezze. Ma ha uno staff di altissimo livello e dunque non credo che sia questo il motivo delle due sconfitte. Dispiace, ma dobbiamo guardare avanti e cercare subito di riprendere il nostro cammino".