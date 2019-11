Di Marzio: "Edo poteva evitare certe dichiarazioni, c'è tutto il girone di ritorno da giocare!"

Gianni Di Marzio ha parlato ai microfoni di Radio Marte, commentando gli ultimi temi di casa Napoli: "Dichiarazioni di Edo? Per il cognome che porta se le poteva risparmiare! Siamo ancora a novembre, non siamo nemmeno arrivati a Natale! Abbiamo ancora tutti il girone di ritorno, che facciamo, inaspriamo ancora di più i rapporti? La situazione mi preoccupa moltissimo, ma mi fido di Ancelotti e della professionalità dei giocatori. Con le nazionali si sono distratti e non avranno la tensione di giocare in casa contro il Milan".