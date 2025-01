Podcast Di Napoli: "Lautaro è sempre un riferimento, Lukaku a volte è trascinato dal Napoli"

Arturo Di Napoli, ex calciatore, ha parlato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, dei temi del giorno.

Sembra profilarsi un duello Inter-Napoli per il campionato dopo Atalanta-Napoli:

"Sono due squadre forti che hanno giocato la partita a ottimo livello. Sono gli episodi che poi decidono certe sfide. L'Atalanta rimane una squadra forte, e vanno dati i meriti al Napoli, che ha gestito in un certo modo, da provinciale".

Inter che ha dato la risposta sul campo al Napoli dopo lo stop con il Bologna, con i cambi che erano finiti nel mirino:

"Ci sono partite nelle partite. Magari qualcosa che ti ha dato successo prima, dopo non funziona. A volte gli allenatori vedono qualcosa che non va e cambiano, i bravi allenatori sono quelli che riescono a leggere le partite e a trovare le contromisure. E vero però che i giocatori di fantasia li terrei sempre in campo, perché possono trovarti il colpo giusto".

Lautaro vs Lukaku, una sfida importante. Chi sceglie?

"Lautaro anche quando non ha fatto gol è sempre stato un riferimento per l'Inter. Lautaro credo faccia la differenza sempre, anche come atteggiamento. Lukaku a volte è trascinato dal Napoli, anche se è un riferimento in attacco".

Per il quarto posto più Juve o Lazio?

"La Juventus. Perché i giocatori ce li ha, la vittoria contro il Milan può essere un viatico importante per le ambizioni bianconere".