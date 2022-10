Dir. Gazzetta: "Napoli e Milan simili, puntano sui giovani e lasciano andare calciatori a zero senza accordi"

A Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si Gonfia La Rete” è intervenuto Stefano Barigelli, direttore de “La Gazzetta dello Sport"

A Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si Gonfia La Rete” è intervenuto Stefano Barigelli, direttore de “La Gazzetta dello Sport”: “Il campionato non solo è divertente ma anche di qualità. Tre squadre italiane agli ottavi di Champions danno un segnale molto positivo. Napoli e Milan giocano un grandissimo calcio.

Rispetto alle stagioni d’oro del nostro calcio, Napoli e Milan si sono guadagnate il passaggio con il gioco più che con i giocatori. Sono due club con l’impostazione analoga per quanto riguarda il mercato, puntano molto sui giovani e lasciano andare i giocatori in scadenza se non si trova l’accordo.

La mancanza di soldi, oppure la limitazione sul mercato, ha fatto crescere la qualità del gioco e ha fatto puntare sulla modernità.

Allegri, al quale sono state assegnate le chiavi del club, è un tecnico che ha vinto tanto guadagnandosi il rispetto di tutti. Se la Juventus dovesse pensare a un cambio con Antonio Conte farebbe benissimo, lavorerebbe molto con i giovani".