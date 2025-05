Dir. Tuttosport: “La Juve non ha alternative a Conte! Se non arriva, può restare Tudor”

Incontro interlocutorio tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte. Le parti si sono prese del tempo e si riaggiorneranno per capire il da farsi. Il direttore di Tuttosport, Guido Vaciago, ha commentato così ai microfoni di SkySport l’esito del summit: "Io credo che la Juve stia cercando Conte e che in alternativa non ci sia un altro nome. La Juve senza Conte potrebbe proseguire con Tudor. L'incontro poteva essere già risolutivo, la sensazione è che Conte abbia poca voglia di rimanere a Napoli a prescindere dalla direzione. In questo confronto si saranno chiariti sul mercato e i progetti. Il fatto che si sia preso tempo dilata anche le decisioni e le strategie della Juve. C'è tempo, non c'è fretta, la Juventus vuole avere le idee chiare prima del Mondiale per Club. Sarebbe strano che la Juventus non decidesse prima".

Ha poi aggiunto: "Bisogna vedere che tipo di cambiamento può avvenire. Quest'anno qualcosa non ha funzionato e la società sta facendo delle riflessioni per capire se l'errore è stato solo Motta o se è successo qualcosa anche in dirigenza. Si è parlato di Comolli, una figura che manca alla Juventus. Un tassello che potrebbe rendere la Juventus più completa".