Podcast Ferri sicuro: "Se Conte andrà via dal Napoli lo farà solo per la Juventus"

L'ex calciatore e tecnico Giacomo Ferri ha parlato ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà.

Conte via da Napoli?

"So che Antonio ha ancora due anni di contratto con una clausola. Dipende da come si sono messi d'accordo a inizio anno. Antonio, se lo conosco un po', se all'inizio gli dici bianco devi portargli bianco. Sul discorso che possa andar via non lo so, la Juve lo ha già cercato lo scorso anno, ma so che lui può andare via. Dipende come si mette d'accordo con ADL. La rosa del Napoli non so, non credo possa prendere 12 giocatori per essere competitivo su campionato e Champions".

Conte-Roma?

"Conte ha dimostrato di saper rimanere fermo un anno, andare al Napoli e riportarlo a vincere. Non so quanto possa pensare di andare in una squadra dove giocarsi un jolly. Lui è un allenatore di alto livello. Non so dove andrà, ma se andrà via lo farà solo per la Juve. E' un mio pensiero".