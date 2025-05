Graziani: “Vorrei che il Napoli rivincesse lo scudetto solo per godermi di nuovo la festa”

Francesco Graziani, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “I fuochi d’artificio, la passione, le auto che girano alle 4 di mattina, sono cose strane per le città del nord. Per me non c’è nessuna esagerazione quando c’è educazione e rispetto.

Vorrei che il Napoli rivincesse lo scudetto solo per godermi i fuochi d’artificio di una città che impazzisce di gioia. In giro per l’Europa i festeggiamenti di uno scudetto durano al massimo una sola giornata. La Campania è un mondo di una meraviglia straordinaria, se fosse sfruttata meglio sarebbe una risorsa maggiore. L’arte, la cucina, il sole, il mare, la Campania è tutta bella. Napoli ha acquisito un’appetibilità enorme, lì vedi una realtà bellissima. Ai miei amici dico di andare a farsi un giretto da quelle parti”.