Direttore Tuttosport: "Ecco perché Buongiorno si è presentato in raduno col Torino"

Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Buongiorno è una persona seria, oggi c’è il ritiro del Torino e lui s’è presentato in ritiro, ma ciò non andrà ad incidere nella trattativa col Napoli.

Buongiorno non vuole strappi col Torino e se non si fosse presentato sarebbe stato un segnale contro la società. La trattativa col Napoli è talmente avviata che mi sembrerebbe strano se s’incagliasse”.