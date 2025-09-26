Donnarumma ossessionato dal Mondiale: "L'Italia non può mancare ancora"

Sarà un pensiero ricorrente, che accompagnerà gli appassionati di calcio italiano da qui ai prossimi mesi, nel mezzo delle partite dei club fra campionato e Champions League: ma l'Italia, dopo non essere qualificata nelle ultime due edizioni, riuscirà ad andare al Mondiale stavolta? Chi non vuole nemmeno immaginare uno scenario in cui non ci siano gli azzurri, è il capitano della squadra di Gattuso, Gianluigi Donnarumma. Dopo esssere stato eletto come miglior portiere della stagione passata (e annesso premio Yashin).

Gigio ha parlato così del tema a L'Equipe: "Spero di riuscire a qualificarmi con l'Italia per il Mondiale, perché, dopo due edizioni senza partecipazione (2018, 2022), non può esserci una terza senza l'Italia. L'Italia deve essere presente e quindi darò tutto per questo, perché un Mondiale senza l'Italia non è un Mondiale. Dobbiamo esserci. Sono sicuro che con il mister Gattuso, grazie al suo aiuto e a quello di tutto il suo staff, e con tutta la squadra, riusciremo tutti insieme a riportare l'Italia dove merita. Lo spero con tutto il cuore, e nel farlo, accontentare tutti gli italiani, perché se lo meritano. Questo è l'obiettivo".

Il cammino verso l'edizione organizzata da Stati Uniti, Canada e Messico per l'estate 2026 non è partito nel migliore dei modi, dato il pesante ko per 3-0 in Norvegia all'esordio. Norvegia che poi è stata perfetta anche nelle sfide successive: ora la classifica invita gli azzurri a prepararsi già per un eventuale spareggio, visto che la scalata per il primo posto nel girone I si fa assai complicata.