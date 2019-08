Dopo James e Perisic, anche Coutinho in prestito al Bayern, Azzi: "Nonostante tutti i soldi che hanno..."

"James, Perisic, Coutinho... Al Bayern sono davvero bravissimi a farsi dare in prestito i giocatori forti, con tutti i soldi che hanno", così su Twitter il giornalista di Repubblica, Marco Azzi, in merito all'ennesimo grande arrivo al Bayern con la formula del prestito.Il Barcellona infatti ha ceduto Coutinho in prestito oneroso con diritto di riscatto.