Dossena: "Mi sorprende la condizione di Ghoulam. Anche Allan deve tornare sui livelli abituali"

L’ex azzurro Andrea Dossena è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss: “Mi è piaciuto l’atteggiamento di Ancelotti dopo la Juve, ha tirato le orecchie alla squadra anche dopo la rimonta svanita solo alla fine. Mi sarei aspettato qualcosa di più da Ghoulam a Torino, pensavo di trovarlo già in una condizione migliore. In attacco non mi stupiscono le cose fatte dalla squadra, il potenziale è enorme e bisogna solo essere più concreti. Per la fase difensiva sarà importante il ritorno di Allan ai suoi livelli abituali".