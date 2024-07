Ds Anaune: "Anno scorso affrontammo una squadra troppo tranquilla, ora con Conte..."

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Filippo Moratti, DS dell’Anaune Val di Non: “Siamo sempre felici di battezzare la stagione del Napoli, ormai è una tradizione! Per noi è un’amichevole importante, ma speriamo che possa dare il via ad un anno da ricordare per gli azzurri, soprattutto dopo quello deludente appena vissuto. Troveremo un Napoli già agguerrito e con una mentalità diversa, che ha assorbito subito le idee di Antonio Conte. L’anno scorso abbiamo affrontato una squadra fin troppo tranquilla…

Da un’amichevole è sempre troppo poco per dare giudizi, ma l’anno scorso già si percepiva in campo che non ci fosse la stessa determinazione e cattiveria vista nell’anno dello Scudetto. Domani tutti i calciatori del Napoli avranno fame di dimostrare davanti al proprio allenatore. Personalmente non vediamo l’ora di scambiare due parole e avere un confronto con il DS Manna, con Oriali e con lo stesso Conte. Anche noi avremo qualche assenza importante, ma ci godremo la grande giornata di domani

Osimhen assente domani? Dispiace sempre quando mancano giocatori così forti, ne risentirà lo spettacolo. I ragazzi sono entusiasti di affrontare il Napoli e i suoi campioni, sarà una festa e un’occasione di crescita per tutti, nascondendo l’emozione. La prima cosa che chiederò a Conte? Se ha già dato una sua impronta alla prima amichevole. Sono convinto che il Napoli lancerà un segnale forte a tutto l’ambiente”.