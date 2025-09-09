Ds Bologna: "Cessioni di Beukema e Ndoye sono state un grande dolore, ma necessario"

Presente al Premio Nereo Rocco, oggi a Coverciano, il direttore sportivo del Bologna Giovanni Sartori ha parlato ai cronisti presenti tra cui TMW, soffermandosi così in particolare sulla squadra rossoblù: "Non è mai semplice ripetersi ma proveremo a consolidarci. Anche quest'anno abbiamo fatto investimenti importanti nel mercato, adesso veniamo dalla vittoria della Coppa Italia e speriamo di continuare con questa crescita".

Avete investito tanto su Jonathan Rowe. "Devo dire che è stato fatto un investimento molto importante (l'esterno d'attacco è arrivato dal Marsiglia per 17 milioni di euro, ndr). Speriamo che ci dia quello che noi tutti ci aspettiamo".

E' stato più doloroso vendere Beukema o Ndoye? "Entrambi, un grande dolore, ma era necessario".

Fiducia per il rinnovo di Lucumì? "Un gran bel giocatore, speriamo che resti con noi tanto tempo".