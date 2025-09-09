Carrarese, Hasa si presenta: "Solo sensazioni positive. Serie B difficile, ma ho fiducia"

Luis Hasa, centrocampista di proprietà del Napoli approdato nel corso della sessione estiva di calciomercato alla Carrarese con la formula del prestito, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club toscano sulla sua nuova avventura: “Da quando sono arrivato ho percepito solo sensazioni positive. Infatti, sono entrato a far parte di un gruppo sano, che mi ha accolto benissimo, dove ho potuto riscontrare una grande amicizia anche oltre le mura dello spogliatoio.

La Serie B è un campionato molto difficile, ci sono molto squadre blasonate e giocatori di livello assoluto, ma, nonostante ciò, abbiamo il dovere di lottare dal primo all’ultimo minuto su ogni pallone e in ogni match, consapevoli che, rimanendo uniti, possiamo toglierci tante soddisfazioni. Dal punto di vista tecnico il mio desiderio è quello di poter dare il mio contributo, ritagliandomi più spazio possibile e mettendomi sempre a disposizione delle esigenze del mister e dello staff.

Ad ogni modo, grazie alle mie doti di palleggio, e al contempo, alla mia capacità di saltare l’uomo, soprattutto negli spazi aperti, spero di poter aiutare i miei compagni nella manovra offensiva e che la mia duttilità, anche tattica, possa rivelarsi un’arma importante per il raggiungimento degli obiettivi stagionali del gruppo".