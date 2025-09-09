Marianucci decisivo con l’U21: “Messaggio a Conte? Cerco di farmi trovare sempre pronto"

Luca Marianucci, difensore dell'Italia Under 21 e del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport dopo il successo per 1-0 in casa della Macedonia del Nord Under 21 grazie a un suo gol: "Arriva da uno schema provato in settimana, è stato anche un po' fortuito, c'è stato il tocco di Cher (Ndour, ndr), che mi ha spianato la strada per la porta e sono stato bravo a metterla all'angolino".

Che segnale avete dato imponendovi 1-0 in trasferta contro la Macedonia del Nord? Ha sfiorato pure la doppietta.

"Era importante chiudere la partita, soprattutto in inferiorità numerica, visto che abbiamo giocato dal 25' in 10 contro 11. Siamo stati forti soprattutto a livello mentale perché era difficile portare a casa una partita così".

La vittoria è stata importante ed è arrivata senza subire gol in 10.

"Vincere così forse è stato anche più bello perché tutti insieme ci siamo messi lì dietro, compatti e non abbiamo concesso quasi niente ai nostri avversari".

Cosa si porta a casa dopo una partita così?

"Sicuramente tanta felicità, tanta consapevolezza di essere un gruppo forte e unito, anche se non è molto che ci alleniamo insieme, però si è creata subito un'energia che ci ha aiutato a portare a casa i tre punti oggi".

Ha voluto mandare un messaggio anche a Conte?

"Cerco di farmi trovare sempre pronto nelle occasioni che mi vengono date. Ora sto pensando alla Nazionale Under 21, poi quando tornerò domani a Napoli penseremo al campionato".