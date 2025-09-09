L’ex Denis scommette sul Napoli: “Vincerà di nuovo lo scudetto”
Raffica di domande a German Denis, ex attaccante tra le altre del Napoli, in un video diffuso da Gazzetta.it. Ecco le risposte che il Tanque ha dato.
Il suo numero di maglia?
“Il 19 mi ha portato tanta fortuna, è la data di nascita di mio figlio più piccolo”.
La sua squadra?
“Ce ne sono tante, in Italia: Reggina, Atalanta, Napoli, ma la mia squadra del cuore è l’Independiente”.
Il suo ricordo più bello in Italia?
“La promozione con la Reggina e tanti momenti con l’Atalanta”.
Il suo punto debole in campo?
“Il mancino”.
Dove si sentiva imbattibile invece?
“Dentro l’area di rigore”.
Il suo idolo da bambino?
“Maradona e Batistuta”.
Se non avesse fatto il calciatore?
“Magari il pugile”.
Meglio un gol decisivo al 90’ o due assist in una finale?
“Due assist in una finale”.
E meglio un gol bello o un gol brutto ma che le fa vincere qualcosa?
“Quello brutto”.
Il compagno che le è rimasto nel cuore?
“Ce ne sono tanti, in Italia dico Lavezzi”.
L’avversario più forte che ha affrontato?
“Thiago Silva”.
Chi vince la Serie A e la Champions?
“Napoli e Manchester City”.
