Marino: "Il Napoli mi è piaciuto all'esordio, meno col Cagliari. A Firenze sarà durissima"
TuttoNapoli.net
A Radio Napoli Centrale, nel corso di Napoli4ever- L’estate dei Campioni, è intervenuto Pierpaolo Marino, dirigente sportivo: “Napoli? Mi aveva colpito parecchio la prestazione a Reggio Emilia. La sfida interna con il Cagliari mi ha convinto meno. Siamo ancora all’inizio e sono molto curioso di vedere come Conte procederà all’assemblaggio di tutti gli elementi a disposizione. La prossima gara con la Fiorentina sarà durissima.
Hojlund? E’ un giocatore diverso da Lucca e Lukaku, ha tutte le caratteristiche per fare bene. Secondo me Conte gli chiederà un lavoro alla Lukaku sperando non si tratti di un giocatore in involuzione.
Meister? L’attaccante del Pisa è un ottimo giocatore, vediamo come andrà questa stagione”.
Pubblicità
Le Interviste
Copertina Le parole di Conte su Anguissa non sono una buona notizia per chi l'ha preso al Fantacalcio di Pierpaolo Matrone
Le più lette
Prossima partita
13 set 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Fiorentina
|Napoli
In primo piano
Fiorentina-Napoli, si va verso via libera ai napoletani! Crc: "Nessuna restrizione e settore allargato!"
Fabio TarantinoUfficialeCalendario di fuoco, 15 partite in 2 mesi tra Serie A e Champions: tutte le sfide
Arturo MinerviniDa 0 a 10: Conte annuncia due acquisti, il rilancio da 100 mln di ADL, i tormenti (inevitabili) di Lucca e la lucida pazzia di Politano
Antonio NotoRileggi liveConte in conferenza: "Dominio, tenacia, fame! Felice anche con lo 0-0! Bene Lang, pazienza con i nuovi..."
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com