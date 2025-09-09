Marino: "Il Napoli mi è piaciuto all'esordio, meno col Cagliari. A Firenze sarà durissima"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Napoli4ever- L’estate dei Campioni, è intervenuto Pierpaolo Marino, dirigente sportivo: “Napoli? Mi aveva colpito parecchio la prestazione a Reggio Emilia. La sfida interna con il Cagliari mi ha convinto meno. Siamo ancora all’inizio e sono molto curioso di vedere come Conte procederà all’assemblaggio di tutti gli elementi a disposizione. La prossima gara con la Fiorentina sarà durissima.

Hojlund? E’ un giocatore diverso da Lucca e Lukaku, ha tutte le caratteristiche per fare bene. Secondo me Conte gli chiederà un lavoro alla Lukaku sperando non si tratti di un giocatore in involuzione.

Meister? L’attaccante del Pisa è un ottimo giocatore, vediamo come andrà questa stagione”.