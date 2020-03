Ds Parma: "Giusto che gli allenamenti riprendano lo stesso giorno per tutti"

Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma, ha parlato della possibile ripresa degli allenamenti nel suo intervento a Radio Kiss Kiss Napoli: "Non sappiamo quando ci sarà la ripresa. Serve senso di responsabilità da parte di tutti, ci siamo attrezzati per far allenare i calciatori da casa. La cosa giusta sarebbe far ripartire gli allenamenti delle squadre tutti insieme, senza distinzioni tra i vari club. Se ci fossimo fermati prima avremmo recuperato qualche giorno".