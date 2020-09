Ds Pescara: "Siamo in allestimento, tre azzurri sono molto interessanti..."

Giorgio Repetto, direttore sportivo del Pescara, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, commentando anche quella che sarà la prossima amichevole proprio contro il Napoli di Gattuso: "Per il Napoli dopo la partita con noi mancheranno dieci giorni all'inizio del campionato, cominciano a delinearsi le dimensioni della squadra. Per noi è la prima amichevole, non so se arriveranno altri giocatori in questi giorni, siamo in allestimento. Machach, Tutino e Ciciretti? Sono molto interessanti, non so se potremo arrivare a loro. Abbiamo bisogno di 3-4 elementi ancora per completare la rosa. Riccardi della Roma? Non lo so, le dinamiche di mercato di società grosse come Roma, Napoli o altre big sono difficili da seguire per società di taglio più modesto. Riccardi o altri giovani della Roma hanno valore di mercato di un certo livello, se vengono inseriti in scambi con giocatori di prima fascia allora vanno lì".