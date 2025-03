Dumfries a InterTv: "Oggi Napoli più aggressivo, ma noi abbiamo avuto tanta sfortuna"

vedi letture

Denzel Dumfries, esterno dell'Inter è intervenuto ai microfoni di Inter Tv dopo il pareggio per 1-1 contro il Napoli: "È stata una partita dura specialmente nel secondo tempo. Ma sono orgoglioso per quello che ha fatto la squadra. Non è stato facile, ma abbiamo dato il massimo e l'1-1 è un risultato che va bene".

Non è stato facile anche per il grande tifo del Maradona che copriva tutto?

"Sapevo dall’inizio che era una partita importante e in una gara scudetto sai che i tifosi fischiano tanto. Ma come ho detto prima sono molto orgoglioso per quello che abbiamo fatto oggi perché non è stato facile, ma abbiamo sofferto tutti dando il massimo".

Il Napoli aveva tanta voglia di rivalsa dopo un periodo non positivo… Vi aspettavate questo atteggiamento?

"Sì, sapevamo da prima che il Napoli è una squadra molto aggressiva. Lo siamo anche noi, ma loro oggi lo sono stati di più. È così, noi abbiamo avuto anche sfortuna, non vogliamo creare alibi ma è la verità. Però dobbiamo continuare così, perché anche se il risultato non è ciò che volevamo è un buon risultato".

Oggi anche a sinistra. Come ti sei trovato?

"Sì, abbiamo avuto tanta sfortuna e quindi bisogna aiutare la squadra al massimo. Quindi anche a sinistra va bene, è possibile fare qualsiasi cosa".