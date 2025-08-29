Mancavano i gol? Conte: "Quest'anno abbiamo preso giocatori che hanno un tot di gol"

vedi letture

Il gol di McTominay attaccando l'area, De Bruyne su punizione, poi un palo ed una traversa. Lei invocava più gol, siete sulla strada giusta? E' un quesito posto ad Antonio Conte oggi in conferenza stampa. Il tecnico ha risposto così: "Quello che ho detto più volte, a livello statistico, è di una rosa con giocatori che in pochi erano andati in doppia cifra negli anni precedenti.

L'avevo rimarcato, era la verità, quest'anno abbiamo portato calciatori che nel loro percorso hanno in dote un tot di gol e questo è importante. Su Scott è ripartito come aveva lasciato, un'ottima prova, il gol, buonissimo debutto di Kevin, la squadra ha fatto bene ma dobbiamo continuare su questa strada e migliorarci perché sappiamo che solo così arrivano le fortune".