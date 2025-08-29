De Giovanni: "Hojlund non è un pacco! Ma al Napoli manca ancora un calciatore"

Lo scrittore Maurizio De Giovanni è intervenuto quest’oggi a Kiss Kiss Napoli per parlare degli azzurri: “Elmas è ancora giovane ed è uno straordinario acquisto. L’anno scorso in una stagione complicata per il Torino è riuscito comunque a fare la differenza. Quando lo prendemmo Ancelotti mi disse che era un calciatore assolutamente fortissimo. Ho sempre ricordato questa cosa che disse l’ex allenatore del Napoli, e io terrei in considerazione questa operazione perché saprà ritagliarsi nel corso della stagione il suo spazio.

Giudicherei il mercato quando finisce, perché anche Hojlund mi piace molto e qualche altra casella potrebbe essere migliorata fino alla fine. La mia fissazione è sul vice-Anguissa, che per me dovrebbe avere priorità. Se prendi il sostituto di Lukaku che valga per il momento e per il futuro come Hojlund fai una grande operazione, perché acquisti un calciatore di 80 milioni che potrà sostituire il belga avendo dieci anni in meno e che potrà diventare l’attaccante del Napoli del futuro. Hojlund non è un pacco Sia lui che Elmas conoscono benissimo il campionato italiano”.