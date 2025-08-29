Sorteggio Champions, Capello: "Napoli, sorridi. Hai tutto per passare senza i playoff"

vedi letture

Fabio Capello parla a La Gazzetta dello Sport oggi in edicola dell'esito del sorteggio di Champions League per le squadre italiane. "Inter, Napoli, Juventus e Atalanta, potete sorridere. Perché poteva decisamente andare peggio e invece quello di Montecarlo è stato un

sorteggio nel segno dell’equilibrio: questa Champions è a portata delle nostre squadre, un poker agli ottavi è possibile".

Sul Napoli: "Come l’Inter, anche il Napoli può puntare agli ottavi senza passare dai playoff. L’urna ha disegnato una prima fase di media difficoltà, con sfide toste e affascinanti — De Bruyne contro il suo Manchester City, Conte contro il Chelsea con cui ha vinto una Premier, per citarne alcune — ma i campioni d’Italia sono costruiti per lottare sia in Serie A che in Champions, Antonio ha tra le mani una rosa profonda e di grande qualità per gestire con equilibrio il doppio impegno".