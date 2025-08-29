Conte sui portieri: "Loro già sanno chi giocherà. Il problema c'era l'anno scorso, non quest'anno"
Chi giocherà domani tra i pali azzurri nella sfida tra Napoli e Cagliari? Toccherà ancora ad Alex Meret o sarà la volta di Vanja Milinkovic-Savic? Antonio Conte oggi in conferenza stampa, rispondendo a precisa domanda sull'alternanza dei portieri, si è espresso così:
"Ve l'ho detto, col portiere dovrete sempre aspettare la formazione (ride, ndr). Loro lo sanno benissimo chi giocherà, per me è un non-problema, era problematico l'anno scorso, quest'anno siamo più strutturati come portieri e siam contenti".
