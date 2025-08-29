Video
Conte su Buongiorno: "Vicino al rientro! Finalmente s'è tolto quel problema..."
Come sta Alessandro Buongiorno? Quando lo rivedremo? Le ultime sulle condizioni del difensore centrale ex Torino arrivano direttamente da Antonio Conte in conferenza stampa: "Ha fatto passi importanti per il recupero, ha subito un'operazione 40 giorni fa, lo vedo molto più sciolto in allenamento e si sta avvicinando al rientro, dall'inizio o in corsa.
Io devo fare valutazioni e quando le faccio sapete benissimo che l'ultimo pensiero è guardare la faccia, io arrivo fin qui (indica il collo, ndr) e poi vedo se è x, y o z. Valuto e faccio giocare chi oggi merita di più, ma sono contento del suo recupero, s'è tolto finalmente quel problema e prestissimo lo vedremo".
