Conte su Buongiorno: "Vicino al rientro! Finalmente s'è tolto quel problema..."

Oggi alle 16:00Le Interviste
di Pierpaolo Matrone

Come sta Alessandro Buongiorno? Quando lo rivedremo? Le ultime sulle condizioni del difensore centrale ex Torino arrivano direttamente da Antonio Conte in conferenza stampa: "Ha fatto passi importanti per il recupero, ha subito un'operazione 40 giorni fa, lo vedo molto più sciolto in allenamento e si sta avvicinando al rientro, dall'inizio o in corsa.

Io devo fare valutazioni e quando le faccio sapete benissimo che l'ultimo pensiero è guardare la faccia, io arrivo fin qui (indica il collo, ndr) e poi vedo se è x, y o z. Valuto e faccio giocare chi oggi merita di più, ma sono contento del suo recupero, s'è tolto finalmente quel problema e prestissimo lo vedremo".