Video Conte e l'invito ai tifosi: "Serve stessa unità d'intenti! Ma scurdammece o' passat'..."

Il Napoli è pronto al debutto interno nel nuovo campionato, domani al Maradona arriverà il Cagliari, lo stesso avversario dell'ultima giornata della scorsa stagione. Ne ha parlato anche Antonio Conte in conferenza stampa: "Sicuramente è una gioia ritrovarsi dopo 3 mesi da quel 23 maggio contro il Cagliari, momenti di grande gioia, felicità estrema, per noi, i tifosi, ci ritroviamo lì e ci dobbiamo ritrovare con la stessa voglia, determinazione, unità d'intenti, questo conta.

Il connubio instaurato, che c'è sempre stato, deve esserci sempre, è il 12esimo ed il 13esimo uomo in campo. Sarà un piacere per noi ripresentarci domani sera, sapendo che inizia una nuova stagione, quello che è stato è stato si dice scurdammece o' passat'. Anche col Sassuolo sono stati straordinari, sembrava di giocare in casa, domani torniamo e grande unione, umiltà e voglia tutti insieme!".