Eintracht, Trapp ci crede: "Possiamo ribaltare il risulatto"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Abbiamo giocato una partita decente contro un'ottima squadra, non dobbiamo essere delusi dalla prestazione". Così parla Kevin Trappa al sito ufficiale dell'Eintracht dopo la sconfitta col Napoli.

"Il risultato non è dei migliori, ma se guardi l'atmosfera e di cosa è capace questa squadra, siamo in grado di ribaltare quel risultato. Questo è incoraggiante, così come il fatto che non siamo andati sotto senza pietà. Il cartellino rosso è stata una decisione molto dubbia per me”.