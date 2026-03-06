Elmas a DAZN: "Il gol mi manca! Anche Conte mi chiede di segnare! De Bruyne e Anguissa? Importantissimi!"

Eljif Elmas, centrocampista del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della sfida contro il Torino, anticipo della 28esima giornata di Serie A.

Ritornano De Bruyne e Anguissa?. "Sappiamo chi sono, sono due grandi calciatori importantissimi per noi. Spero che giocheranno un po’, non so come andrà. Dal punto di vista carattereriale sono bravissimi ragazzi e giocatori veri, importantissimi per la squadra".

Ancora zero gol quest'anno. "Il gol mi manca tantissimo, mi dispiace non aver segnato. So quanto è dura non segnare, io non sono un mediano e voglio fare gol. In passato ne ho fatti tanto, non mi dispiace non farli se gioco bene, ma anche il mister mi chiede di segnare. L’importante è che il Napoli vinca, spero ne vinceremo altre, anche senza i miei gol".