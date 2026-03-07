Torino, Casadei a Dazn: "Avuta reazione, purtroppo non abbiamo trovato il secondo gol"

Cesare Casadei, centrocampista del Torino e autore del gol nella sconfitta contro il Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel post-partita del match perso 2-1: "La sconfitta resta e purtroppo non abbiamo conquistato punti. Dopo il gol abbiamo avuto un po’ di reazione, ma non siamo riusciti a trovare il secondo. Ora dobbiamo pensare subito alla prossima partita. Sappiamo bene che, da quando è arrivato il mister e anche adesso, la situazione rimane delicata. È stata una stagione complicata, fatta di alti e bassi, e questo è un momento molto importante per il nostro cammino.

Il mister ci ha chiesto atteggiamento, voglia di andare in campo con la giusta cattiveria. È proprio quello di cui abbiamo bisogno in questo momento. A me piace inserirmi, attaccare gli spazi ed essere presente in area per cercare il gol e dare una mano alla squadra. Durante una partita ci sono tanti aspetti da considerare, non si può pensare solo alla fase offensiva, anche se è qualcosa su cui cerco sempre di migliorare.

Devo crescere ancora molto sotto questo punto di vista. Quanti gol farò da qui alla fine della stagione? Proverò a segnarne il più possibile per aiutare la squadra e contribuire ai risultati. Spero che il prossimo arrivi insieme a una vittoria e a dei punti importanti da portare a casa".