Buongiorno a Sky: "Contentissimi di riavere De Bruyne e Anguissa. Sulla classifica..."

Il difensore del Napoli, Alessandro Buongiorno, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sfida vinta 2-1 dagli azzurri contro il Torino.

Il Torino è sempre un po' speciale per te?

"Sì, assolutamente, una partita sempre speciale per me che ci sono nato. Al di là di quello sono contento della prestazione della squadra, ma è sempre emozionante".

Difesa con tre mancini: come ti sei trovato?

"Un assetto un po' inusuale, ma mi sono trovato benissimo con loro, ci siamo mossi bene grazie all'aiuto dei quinti. Sono contento. Abbiamo avuto modo di lavorare su questo. Sono stato abituato a giocare braccetto e centrale".

Cosa significa ritrovare giocatori come Anguissa e De Bruyne?

"Importantissimo, siamo contentissimo di averli recuperati, anche oggi ci hanno dato una grossa mano".

L'umore è più alto con questi rientri? La speranza è guardare quelle davanti o va blindata la Champions?

"Siamo contentissimi di aver recuperato gli infortunati, sia per i duelli a centrocampo che a livello qualitativo con giocatori come De Bruyne. Per la classifica guarderemo partita dopo partita, per arrivare più in alto possibile".