Elmas sullo smacco della sua Macedonia all'Italia: "Da noi la gente è uscita a festeggiare..."

Non era in campo Eljif Elmas, a causa di una squalifica, quando la sua Macedonia del Nord eliminava l'Italia dagli spareggi per il Mondiale. Ma su questo smacco, che ha vissuto dalla tribuna, ci è tornato nell'intervista a Radio Kiss Kiss Napoli: "Era dura, io stavo in tribuna e non so cosa dire. Per il mio Paese è stato un sogno vincere contro l'Italia. Eravamo tutti felici, la gente è uscita per strada a festeggiare. Mi è dispiaciuto perché ho tanti amici in Italia e anche i calciatori. Avrebbero meritato di andare al Mondiale perché per me anche contro di noi hanno fatto una gran partita. Il calcio però è così, non vincono sempre i grandi, a volte vincono anche i piccoli".