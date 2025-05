Enrico Fedele: "Conte è già andato via, De Laurentiis ha tra le mani il sostituto"

Enrico Fedele - ospite della puntata de ‘Il Bello del Calcio’, su 11 Televomero - ha parlato dello Scudetto vinto dal Napoli e di quello che sarà il futuro del club azzurro: "Questo è lo Scudetto più 'faticato' della storia del Napoli, è il trionfo della classe operaia che va in Paradiso. Ogni titolo viene caratterizzato da un calciatore, da un campione...in questo caso abbiamo visto un gruppo che arrivato fin su. Questo Napoli inoltre ha un grande merito: è la prima squadra del centro-sud Italia che vince due campionati in tre anni.

Questo va detto aldilà di Conte, che - per onestà professionale - ha fatto un grande girone d'andata ma un pessimo girone di ritorno, facendo cose inenarrabili e sprecando due jolly con Genoa e Parma. C'è un solo vincitore, che non mi è simpatico ma è il re dell'economia calcistica: il suo nome è Aurelio De Laurentiis.

Futuro della panchina? Conte è già andato via.. Molti pensano che il calcio sia fatto di improvvisatori, ma ADL non avrebbe rilasciato certe dichiarazioni se non avesse già qualche certezza su Allegri. Il livornese è l'unica carta che mette De Laurentiis in una botte di ferro: parliamo di un tecnico che ha vinto sei Scudetti, inoltre i calciatori temono gli allenatori che hanno una storia".