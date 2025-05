Eranio: "Napoli ha rosa inferiore a tante, se è primo il merito è di Conte"

Stefano Eranio, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Vincere aiuta a vincere, a togliere le fatiche e tante problematiche. Ai miei tempi, quando ero al Milan, eravamo in 30 in rosa e tutti eravamo potenziali titolari. Avere una rosa grande ed affidabile come ce l’ha l’Inter ti aiuta molto per gestire un’annata intera. Napoli? Conte sta facendo un lavoro strepitoso, è uno molto meticoloso, cerca sempre di andare sul particolare e si vede. Il Napoli sulla carta è inferiore a tante altre eppure è lì davanti e il merito è soprattutto di Conte.

Napoli-Genoa? Il Genoa è una squadra ostica, fa della forza fisica e dello spirito di squadra la sua arma migliore. Anche se nelle ultime tre ha fatto zero punti, ma ha sempre giocato alla pari con gli avversari. Per il Napoli sarà una partita difficile perché il Genoa non ha nulla da perdere e andrà al Maradona a fare la sua partita. Però se il Napoli gioca come sa potrebbe fare la gara di sempre, ma non dovrà mai abbassare la guardia”.