Ex dg FIGC: "Juve fuori, è Napoli-Milan per lo Scudetto! Ma gli azzurri hanno un problema"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Antonello Valentini, ex dirigente FIGC: "Italia un po' in flessione? I ritmi sono in flessione per tutti, lo testimoniano gli infortuni di Verratti, Pellegrini, Zaniolo, Immobile e Chiellini. Ma credo che Mancini abbia soluzioni alternative. Non credo che la Nazionale abbia fatto passi indietro ma vorrei escludere che ci fosse una sorta di pretesa psicologica, essendo Campioni d'Europa, di vincerle tutte: la vittoria degli Europei non è un vitalizio. C'è da lottare su ogni campo e gli Europei sono archiviati. Tra un anno ci sono i Mondiali, sarà una squadra ancora in crescita anche se in alcuni ruoli il campionato non offre tantissimo, come i difensori centrali. Mi auguro che il Padreterno ci conservi Bonucci e Chiellini fino al 2022 almeno.

E' inaccettabile il pettegolezzo intorno agli infortuni: la Nazionale ha sempre rispettato giocatori e club. Sarri parlava di un problema fisico di lieve entità per Immobile, il giorno dopo la Lazio ha deciso di far giocare Immobile che ha giocato tutta la gara e segnato, poi a Coverciano ha accusato un risentimento. Non si è allenato a Coverciano, dopodiché i medici della Nazionale lo hanno sottoposto a un esame strumentale rilevando un problema. E come sempre hanno dovuto rinunciare a Immobile, che è andato via con le lacrime agli occhi perché avrebbe voluto giocare. Conosciamo tutti la voglia di protagonismo di Lotito, non voglio aggiungere altro.

Formazione? Mi aspetto cose normali: Chiesa a destra, Insigne a sinistra, Belotti al centro. Napoli e Milan in fuga? Presto per dirlo, il campionato si giocherà tra queste due e l'Inter. Per me la Juventus è fuori, dovrà fare fatica per guadagnarsi un posto in Champions League. Il Napoli ha un problema: nel super affollamento del calendario internazionale dovrà rinunciare ad alcuni giocatori per la Coppa d'Africa. Spalletti prenderà le contromisure giuste e se ci sarà da investire la proprietà non si tirerà indietro".