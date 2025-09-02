Fabbroni: "Difesa di ferro! Sarà tra le armi più potenti per avanzare in Champions"

Mario Fabbroni ha parlato cosi a Radio Napoli Centrale: "Il ritorno di Buongiorno Ministro della Difesa? Per me Rrahmani è Ministro della Difesa e Buongiorno è sottosegretario della difesa e magari punta a diventare lui Ministro Bis. In questo Napoli ancora dobbiamo vedere Beukema, neanche per un secondo. In queste due prime partite Conte ha puntato sugli uomini che hanno finito il campionato, non è un Napoli bello ed eccezionale ma penso anche che contro il Cagliari si chiude in difesa è molto difficile. Vedremo il Napoli dopo la sosta per le Nazionali ed affronterà due partite dove ci saranno una serie di problematiche, si tornerà ad avere un gioco più arioso con più gioco, si andrà verso un calcio un pò più show e meno tattico, bisogna spolverare questa difesa di ferro che è una delle armi più potenti per superare il girone di Champions.

Milan da scudetto? Io gli auguro che sia cosi, del resto la storia del Napoli dello scorso anno mostra che chi non gioca le coppe ha la possibilità di giocarsi il titolo fino all'ultimo. Rabiot è un buon giocatore, non so se faccia la differenza in questo momento, però vediamo. Il Milan è incompleto nella fase d'attacco, aveva bisogno di un centravanti di una certa d'importanza e non è arrivato, è vero che anche il Napoli non ha fatto tanti gol ma vediamo. Io vedo una lotta scudetto tra Inter e Napoli ed un gradino sotto a loro due ci sono Juve e Milan, poi c'è l'incomodo Roma. Akanji all'Inter? Penso che sposta un pò, uno dei dubbi era sulla difesa vecchia, ma non so se da solo risolve tutti i problemi che sono stati palesati contro l'Udinese. Per me Hojlund giocherà a Firenze, magari non tutta la partita e gioca. Credo che sia l'arma ideale per il gioco del Napoli, Conte ha detto a Lucca di fare il gioco che faceva Lukaku di venire incontro alla palla e credo che a Firenze vedremo un Napoli un pò diverso, magari anche con una posizione diversa per De Bruyne".