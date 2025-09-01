Podcast Padovano: "Hojlund è forte, ma occhio a Lucca. Quando entrerà in forma..."

L'ex calciatore Michele Padovano ha parlato ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà.

Juve, Vlahovic il vero colpo di mercato?

"Questa è la meraviglia del calcio. Era fuori dai progetti, hanno tentato in tutti i modi di cederlo, non ci sono riusciti e chissà che non possa essere l'arma in più della Juve. E' forte, magari questa situazione gli ha fatto bene. O si metteranno d'accordo per un contratto pluriennale, oppure col fatto che andrà via giocherà David titolare. Perché è stato fatto un investimento importante. Ora vedremo che succederà con Vlahovic".

Tudor stravede per Vlahovic?

"Sì, ma non è cieco. Ha fatto valutazione diverse poi, vedendo come ha giocato. Ma potrebbero cambiare ora con queste prestazioni. E' diverso da Lookman, che non si è allenato e ha mandato certificati medici, e non si è comportato da professionista".

Napoli, giuste le critiche a De Bruyne per l'ultima partita?

"E' stato sottotono, ma conosco i carichi di Conte. Forse dovrà aspettare un po' per la condizione fisica migliore. All'esordio l'ho visto alla grande, ha fatto più ruoli nella stessa partita ed è quello che piace a Conte. Per me 2 anni ancora a grandi livelli li può fare. Ora dovrà solo migliorare come condizione fisica".

Che ne pensa del colpo Hojlund?

"Hanno fatto bene, è un giovane che conosce il nostro campionato, è forte ma non trascurerei Lucca, che è forte e ancora non ha capito i meccanismi che vuole Conte. Quando entrerà in forma darà soddisfazione a Conte e alla Nazionale. E' un attaccante completo".

Inter, come la vede? E alla ripresa c'è la Juve:

"Penso che abbia ottenuto grandi risultati lo scorso anno attraverso il gioco. Giocava bene, creava occasioni ma quando non hai giocatori che ti saltano l'uomo e il gioco dello scorso anno, fa fatica. O torna con un gioco corale, o farà fatica. Avrebbero dovuto prendere un calciatore che ti crea superiorità numerica".