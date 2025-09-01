Podcast Orlando: "De Bruyne al City correva poco, nel gioco di Conte deve farlo di più"

A intervenire a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore Massimo Orlando.

Juve, Vlahovic il vero colpo di mercato?

"L'ho sempre criticato per non essere andato via, ma poi bisogna avere le palle per resistere, fare la panchina e poi entrare e vincere le partite. Così sta facendo quello che più gli interessa, ossia tenere il contratto in scadenza ma essere comunque protagonista".

Napoli, giuste le critiche a De Bruyne per l'ultima partita?

"Al City correva poco, nel senso che tenevano per 90 minuti il pallone ed erano gli altri che correvano. Nel gioco di Conte serve più corsa, ma non lo metterei mai in discussione, perché poi anche lui entrerà nei meccanismi".

Inter, come la vede? E alla ripresa c'è la Juve:

"Manca l'uomo che crei superiorità numerica. Per questo cercavano Lookman. L'Inter è quella dell'anno scorso, Mkhitaryan ti fa la differenza ed è l'unico che ha certe caratteristiche. Fossi in Chivu non stravolgerei quanto fatto gli anni scorsi. Dovrà mettere qualcosa di suo col tempo, ma per non andare in difficoltà mi affiderei più alla squadra che gli anni scorsi ha fatto molto bene".