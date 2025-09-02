Prima pagina

Il Mattino: "Il Napoli avrà la sua casa 'azzurra'. De Laurentiis: ecco la prima pietra"

Il Mattino: "Il Napoli avrà la sua casa 'azzurra'. De Laurentiis: ecco la prima pietra"
Oggi alle 00:40Notizie
di Davide Baratto

"Il Napoli avrà la sua casa 'azzurra'. De Laurentiis: ecco la prima pietra", scrive così in prima pagina Il Mattino nell'edizione odierna, parlando del nuovo centro sportivo del club partenopeo. Il sommario: "Terreno nel Casertano, il presidente firma l'opzione d'acquisto". Di seguito la prima pagina integrale.