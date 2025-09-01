"De Bruyne è il miglior colpo dell'estate", l'ad del Sassuolo Carnevali non ha dubbi

vedi letture

"De Bruyne è l'acquisto dell'estate, non ci sono dubbi", così Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ai microfoni di TMW ha risposto alla domanda su quale fosse il miglior colpo di questa finestra di calciomercato in Serie. L'ad dei neroverdi si è espresso anche su altri temi: "Sulla permanenza di Laurienté e Pinamonti? Ci eravamo posti un valore sia per Pinamonti sia per Laurienté. Abbiamo avuto tante proposte, ma nessuna era economicamente soddisfacente. L'obiettivo era ovviamente quello di monetizzare per reinvestire: ciò non è accaduto e quindi ci teniamo entrambi volentieri. Crediamo che anche con Berardi il nostro sia un trio d'attacco buono, noi dobbiamo salvarci. Ora diamo questa squadra in mano a mister Grosso, non sarà facile mettere assieme tutti questi nuovi giocatori, ma il nostro allenatore è bravo e ci farà fare quel salto che ci meritiamo".

Sul rinnovo di Berardi: "Berardi è il nostro campione, il nostro uomo bandiera, con lui c'è un rapporto particolare. È un ragazzo che è cresciuto con noi. Aveva già un contratto fino al 2027, ma glielo abbiamo voluto prolungare per altri due anni. L'obiettivo non era tanto non farlo andare in un altro club, quanto più mostrare riconoscenza a un giocatore che ci ha dato e sta dando tanto. Pensiamo anche all'anno scorso, lui con la Serie B non c'entrava nulla, ma ci ha preso per mano".