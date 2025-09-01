Ufficiale Elmas ritorna al Napoli! L'annuncio di ADL: "Bentornato Eljif!"

Il Napoli ha ufficializzato il ritorno di Eljif Elmas, che torna a vestire l'azzurro dopo un anno e mezzo. Dopo le visite mediche sostenute ieri pomeriggio alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno, il macedone classe 1999 ha firmato il contratto che lo legherà al club campione d'Italia dopo un anno passato al Lipsia e sei mesi trascorsi al Torino. Ad annunciarlo il classico tweet del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis: "Bentornato Eljif".

La scheda tecnica.

Vero jolly dal centrocampo in su: può giocare da interno, mezzala, esterno su entrambe le fasce e trequartista. Campione d'Italia con il Napoli nella stagione 2022/23, con la maglia azzurra ha totalizzato 189 presenze, 19 gol e 10 assist, mentre con il Lipsia ha collezionato 24 partite e 2 reti e negli ultimi sei mesi in prestito al Torino 13 presenze e 4 gol. Punto fermo della Macedonia del Nord, vanta oltre 50 presenze e 12 gol in nazionale.