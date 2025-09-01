Calciomercato Napoli, il borsino: si chiude con 9 colpi ed un super-talento per il futuro

vedi letture

(Su Tuttonapoli 'il borsino del calciomercato', come da ormai 20 anni, per riepilogare tutti i movimenti in entrata ed in uscita del Napoli)

Il Napoli è arrivato all'ultimo giorno di mercato con i compiti a casa ampiamente già fatti nonostante l'imprevisto di Lukaku ed una ridefinizione finale del budget per gli ultimi colpi. Annunciate le operazioni già ampiamente definite di Rasmus Hojlund ed Eljif Elmas. 6mln di prestito più 44mln di riscatto (obbligatorio in caso di qualificazione Champions) per l'attaccante mentre prestito di 2mln di euro, più 500mila euro di bonus e riscatto a 17mln per il macedone. Nelle ultime ore però il ds Manna ha fatto valere i rapporti con il suo pupillo Francisco Barido: il classe 2008 che ha incantato con l’Under 17 della Juventus (e soprattutto dell'Argentina) entrando nell’orbita della Primavera e della Next Gen ma con il rapporto in scadenza nel 2026 che ha permesso ai partenopei di strapparlo alla Juventus. Verrà aggregato alla formazione Primavera. Si chiude così, escludendo i colpi per il settore giovanile, un mercato con pochi precedenti con 9 colpi costati oltre 120mln più bonus e riscatti obbligatori per almeno altri 70mln, oltre all'incremento degli ingaggi ed il premio alla firma e le commissioni per KDB.

Riepilogo cessioni

Il Napoli in questo mercato ha incassato 9mln di euro dal Betis Siviglia per il riscatto di Natan, dal Cagliari ne sono arrivati 8 per il portiere Caprile ed il Napoli ne aveva già incassati 6 dal riscatto obbligatorio di Gaetano. Un milione dal Villarreal per Rafa Marin (riscatto a 15mln), uno dal Torino per Ngonge (con riscatto a 16mln), uno dal Cagliari per Folorunsho (con riscatto a 7mln) e 1,5mln di euro di prestito dal Wolfsburg per Lindstrom, circa 2mln (con obbligo condizionato a 7,5) per Cajuste. Circa 29,5mln, al di là dei possibili riscatti, che sono aumentati con il prestito con obbligo a 7mln (+1mln di bonus) per Simeone al Torino fino a diventare 63,5mln con i 22mln garantiti per Raspadori (più 4mln di bonus) dall'Atletico Madrid ed i 5mln dall'Udinese per Zanoli. Cheddira invece va al Sassuolo in extremis e Hasa va in prestito alla Carrarese.

Di seguito il riepilogo al 1 settembre ore 20.00

IN ENTRATA

De Bruyne 100% (svincolato)

Marianucci 100% (definitivo per 9mln, Empoli)

Ferrante 100% (definitivo per 0,1mln, NovaRomentin)

Rao 100% (svincolato)

Lang 100% (definitivo per 25mln + 2mln + 10% rivendita, Psv)

Lucca 100% (prestito a 9mln e obbligo di riscatto a 26mln, Udinese)

Beukema 100% (definitivo per 30mln + 3mln, Bologna)

Milinkovic-Savic 100% (prestito con obbligo per 21,5mln, Torino)

Gutierrez 100% (definitivo per 18mln più 2 di bonus, Girona)

Elmas 100% (prestito per 2mln più 0,5 con diritto a 17mln, Lipsia)

Hojlund 100% (prestito oneroso a 6mln con obbligo condizionato a 44mln, Man United)

Barido 100% (definitivo, Juventus)

IN USCITA

Billing 100% (mancato riscatto)

Scuffet 100% (fine prestito)

Okafor 100% (mancato riscatto)

Gaetano 100% (obbligo di riscatto, 6mln)

Caprile 100% (riscatto per 8mln, Cagliari)

Natan 100% (diritto di riscatto a 9mln, Betis)

Rafa Marin 100% (prestito per 1mln e 15mln di riscatto)

Marranzino 100% (defintivo, Sambenedettese)

Rao 100% (in prestito, Bari)

Spavone 100% (in prestito, Guidonia)

Russo 100% (in prestito Guidonia)

D'Avino 100% (in prestito, Giugliano)

Vigliotti 100% (in prestito, Pineto)

Iaccarino 100% (in prestito, Arezzo)

D'Agostino 100% (in prestito, Giugliano)

Marchisano 100% (definitivo, Avellino)

Lindstrom 100% (prestito oneroso a 1,5mln con riscatto a 18, Wolfsburg)

Ngonge 100% (prestito a 1mln con diritto di riscatto a 16, Torino)

Folorunsho 100% (prestito oneroso a 1mln e diritto di riscatto a 8mln, Cagliari)

Zerbin 100% (prestito a 0,3mln con obbligo condizionato, Cremonese)

Osimhen 100% (definitivo per 75mln, Galatasaray)

Mezzoni 100% (definitivo, Entella)

Cajuste 100% (prestito oneroso a 2mln e obbligo condizionato a 7,5mln, Ipswich)

Simeone 100% (obbligo di riscatto a 7mln più 1mln di bonus, Torino)

Sgarbi 100% (in prestito, Pescara)

Popovic 100% (definitivo con futura rivendita, Partizan)

Cioffi 100% (in prestito, Livorno)

Raspadori 100% (a titolo definitivo per 22mln + 4mln di bonus, Atletico Madrid)

Vilardi 100% (definitivo, Sorrento)

Obaretin 100% (in prestito a 300mila euro con diritto di riscatto a 3,5mln, Empoli)

Zanoli 100% (a titolo definitivo per 5mln più 1mln di bonus, Udinese)

Cheddira 100% (in prestito, Sassuolo)

Hasa 100% (in prestito, Carrarese)

Coli Saco 99% (in prestito)

ROSA ATTUALE

PORTIERI: Meret, Contini, Ferrante, Milinkovic-Savic

DIFESA: Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Buongiorno, Olivera, Spinazzola, Marianucci, Beukema, Gutierrez

CENTROCAMPO: Lobotka, Anguissa, Mazzocchi, McTominay, Gilmour, Vergara, De Bruyne, Elmas

ATTACCO: Politano, Neres, Lukaku, Ambrosino, Lang, Lucca, Hojlund