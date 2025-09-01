Ufficiale Hojlund è del Napoli! Ecco l’annuncio di ADL: “Benvenuto Rasmus”

"Benvenuto Rasmus": il Napoli con il classico tweet su X del presidente Aurelio De Laurentiis ha ufficializzato l'arrivo dal Manchester United di Rasmus Hojlund. L'attaccante danese, dopo aver superato ieri mattina le visite mediche a Villa Stuart, ha firmato il contratto che lo legherà al club azzurro per le prossime 5 stagioni. Arriva in prestito oneroso con un diritto di riscatto che diventerà obbligo in caso di qualificazione in Champions del Napoli, è il nono acquisto degli azzurri in questa sessione estiva di calciomercato.

Le cifre. Una trattativa lunga, quella per il sostituto di Romelu Lukaku, giunta alla fumata bianca un paio di giorni fa. Con Hojlund che aveva già dato il suo ok da tempo al Napoli, già nella serata di venerdì è stata trovata la quadra sulle cifre con cui si sono accordati i club: 6 milioni di euro per il prestito, 44 milioni per l'obbligo di riscatto legato alla qualificazione in Champions League, oltre al 5% allo United sulla futura rivendita.

La scheda tecnica. Classe 2003, è una punta centrale di 191 cm dotata di grande fisicità, progressione e velocità in campo aperto. Mancino naturale, abbina potenza e tecnica, risultando pericoloso sia in area di rigore sia negli inserimenti in profondità. In carriera ha realizzato 23 gol tra Serie A e Premier League in 94 presenze, mantenendo una media di 0,24 reti a partita.