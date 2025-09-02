Dionisi: "Rumors sul Napoli? Non posso smentire la stima, ma mai stato vicino"

vedi letture

Alessio Dionisi è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli concede davvero poco all’avversario. I giocatori che giocano di più sono quelli più esposti in un calcio sempre pronto a tirare giù giudizi. Anche le neopromosse sono competitivi ed hanno allestito squadre che si possono salvare.

Io al Napoli? Qualche rumors c’è stato, però nessuna proposta. non mi sono mai sentito molto vicino. C’era grande stima per me, questo non posso smentirlo”, le parole dell'allenatore ex Sassuolo e Palermo nel corso della trasmissione 'Radio Goal'.