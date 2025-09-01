Podcast Con Rabiot il Milan ha il miglior centrocampo? Bonanni: "No, il Napoli è superiore"

vedi letture

L'ex calciatore e tecnico Massimo Bonanni è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

A chi il primo pensiero di giornata?

"A Vlahovic. Perchè doveva essere un epurato, invece si ritaglierà il suo spazio e spero possa dimostrare finalmente il suo valore".

Vlahovic, due partite e due gol da subentrato. E' il suo ruolo?

"Se deve diventare titolare non lo so. Se c'erano poche possibilità di vederlo dall'inizio fino ad oggi, ecco che ora si sta ritagliando delle picole grandi possibilità. L'investimento fatto davanti mi fa pensare che il titolare sarà David, almeno ora, ma con tutte le partite da fare quest'anno probabilmente Vlahovic avrà piàù spazio di quanto preventivabile".

Roma, chi ci guadagnerebbe dallo scambio Dovbyk-Gimenez?

"Sono due attaccanti che non mi fanno impazzire, per quello che ho potuto vedere, Dovbyk non ha grandissimi spunti ma non ha fatto male lo scorso anno. Se Gasperini ha detto che non lo vuole non lo terrei. Il Gimenez visto al Milan non lo scambierei con Dovbyk".

Il Milan prende Rabiot. E' un centrocampo come quello del Napoli per valori?

"Assolutamente no. Il Napoli ha fisicità e qualità, cosa che il Milan ha solo con Loftus-Cheek. Ricci vedremo se potrà essere un perno del Milan. Che poi si sia rinforzato con Rabiot sì, ma il Napoli è superiore".