Fabio Cannavaro: "Mi sarebbe piaciuto vincere Mondiale e Pallone d'oro da capitano del Napoli"

Fabio Cannavaro torna a parlare del suo legame con Napoli e del rimpianto di non aver mai chiuso la carriera nella squadra della sua città. “Il rammarico c’è, perché poi il presidente ha preso giocatori della mia età”, ha raccontato l’ex difensore, oggi commissario tecnico dell’Uzbekistan, nel corso di un evento pubblicitario.

Cannavaro ha ammesso che gli sarebbe piaciuto vincere il Mondiale e il Pallone d’Oro da capitano del Napoli, un sogno mai realizzato ma sempre presente nel suo cuore. Lo riporta il Corriere dello Sport, che aggiunge anche un passaggio sull’attuale momento degli azzurri: “Avendo la Champions, quest’anno è più dura, ma il Napoli potrà lottare sia in Italia che in Europa. McTominay e De Bruyne sono due elementi fondamentali per la squadra di Conte.”