Condò punta su Lucca: "Col Psv missione possibile anche senza Hojlund"
Nel suo editoriale per il Corriere della Sera, Paolo Condò ha analizzato il momento del Napoli alla vigilia della sfida di Champions contro il PSV Eindhoven, partendo dal dato emblematico dell’ultimo turno di Serie A, il più povero di gol nella storia del campionato: “Siccome nel paese dei ciechi il guercio è il re, il Napoli, che ha peggiorato il suo bottino realizzativo rispetto a un anno fa (12 gol contro 14), resta comunque il secondo miglior attacco del torneo, dopo aver vinto lo scudetto con il sesto".
Condò evidenzia come, nonostante l’assenza di Hojlund, la squadra di Conte abbia le carte in regola per uscire dal momento di difficoltà: “A Eindhoven mancherà Hojlund, ma la missione è possibile anche con Lucca. Vincere oggi significherebbe imboccare la strada giusta verso i playoff ‘alti’, quelli che riportano il Napoli a casa.”
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|PSV Eindhoven
|Napoli
