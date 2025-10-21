"Napoli sempre da Scudetto? Non lo so...", a Sky Calcio Club si parla di favorite

A Sky Calcio Club si parla di favorite per lo scudetto. "Allegri quando è in testa alla classifica è difficile scalzarlo. Allora vi domando, ora il Milan è la favorita?", chiede Fabio Caressa agli ospiti. Beppe Bergomi dice: "Cosa abbiamo detto a inizio anno? Napoli e poi le altre tre, Milan, Inter e Juve sullo stesso livello. Ora è lo stesso? Non lo so".

Luca Marchegiani: "Ci sono discorsi diversi da fare. Il Milan in questo momento ci deve credere perché ha trovato un equilibrio e una convinzione che non pensavo trovasse così velocemente. Per me la vittoria con la Fiorentina con tante assenze importanti ha un valore. Ma per me il Milan non ha giocato bene e dunque è stata una partita che non ha aggiunto altro". L'ex Milan Riccardo Montolivo: "Ci sono problemi che potrebbero ripresentarsi in futuro, come l'attacco che va risistemato. Dietro poi è una squadra un po' corta", ha detto.