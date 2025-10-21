La testimonianza del prof. Siciliano in Olanda: "Caccia all'uomo, aria pesante"

“È una caccia all’uomo, si respira un’aria pesante. Io ho visto anche filmati su Instagram di persone sole fermate e perquisite. Questo è Schengen, insomma... Non mi è mai capitato”. Questa la testimonianza del professore Bruno Siciliano su Radioclub91 su quanto sta avvenendo in Olanda dalla vigilia della Champions contro il PSV e dove sono stati 180 i tifosi del Napoli espulsi dal paese.

"Abbiamo rischiato anche noi ieri sera. Siamo andati a mangiare poi un blindato della polizia con le luci puntate in fronte, ci ha chiesto i documenti, mi hanno chiesto se fossimo là per la partita e a quel punto hanno fatto dei controlli, ci hanno domandato in che settore fossimo (ospiti) e hanno detto che oggi verificheranno. So di quattro amici in auto che si sono fermati a un pub e sono stati circondati dalla polizia. L’atmosfera non è affatto piacevole. I ragazzi non avevano legami con la tifoseria ultrà. Siamo preoccupati a tornare in centro”.